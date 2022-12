Mercato - PSG : En pleine Coupe du monde, Tebas lance un appel du pied à Messi

Axel Cornic

En fin de contrat, Lionel Messi est à un nouveau tournant de son illustre carrière. Le Paris Saint-Germain souhaite le prolonger selon nos informations, mais d’autres options s’offrent à l’Argentin de 35 ans, notamment un retour au FC Barcelone. Une solution qui ravirait Javier Tebas, le président de LaLiga.

Auteur de sa meilleure saison depuis son arrivée au PSG il y a un an et demi, Lionel Messi pourrait déjà partir. Son contrat se termine dans seulement quelques mois et dès le 1er janvier prochain, il pourra négocier avec d’autres clubs. Comme nous l’avons révélé sur le10sport.com, Luis Campos est au travail pour le convaincre de rester au PSG.

Messi aura le choix

D’autres pistes sont évoquées depuis quelques mois pour l’avenir de Lionel Messi. C’est notamment le cas de l’Inter Miami, où David Beckham rêverait d’en faire la star de sa franchise MLS. L’Arabie Saoudite serait également une option, mais c’est surtout un retour au FC Barcelone qui revient sans cesse.

«J’aimerais beaucoup voir Messi revenir en Liga»