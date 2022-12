Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour le transfert d'Endrick

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec Palmeiras, Endrick devrait snober le PSG et Chelsea pour s'engager en faveur du Real Madrid. Malgré tout, les Blues de Graham Potter n'auraient pas abandonné l'idée de recruter le crack brésilien de 16 ans. En effet, le PSG aurait tiré un trait sur Endrick, contrairement à Chelsea.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Palmeiras, Endrick aurait séduit à la fois le PSG, le Real Madrid et Chelsea. Toutefois, le club de la capitale aurait décidé de renoncer à l'idée de recruter le crack brésilien de 16 ans dernièrement.

Le PSG tire un trait sur Endrick

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , le PSG aurait essuyé un échec à 93M€ pour le transfert combiné d'Endrick et d'Estevão. Recalé par Palmeiras, Luis Campos aurait décidé de faire une croix sur les deux pépites brésiliennes. Toutefois, le Real Madrid et Chelsea seraient toujours en course pour Endrick.

Chelsea reste à l'affût malgré la grosse avance du Real Madrid