Mercato - PSG : Campos prend une décision radicale pour ce double transfert à 93M€

Pierrick Levallet

À 16 ans, Endrick est déjà convoité par les plus grands clubs européens. Le crack de Palmeiras figurait même sur la liste du PSG jusqu'à présent. Le club de la capitale aurait d'ailleurs déjà dégainé son offre pour recruter le crack brésilien. Sauf que Luis Campos aurait été recalé dans ce dossier et se serait donc retiré de la course.

Surnommé le « nouveau Neymar », Endrick a déjà l’Europe à ses pieds. Après avoir fait ses débuts en pro et avoir inscrit ses premiers buts, l’attaquant de 16 ans est convoité par les meilleurs clubs du monde. Jusqu'à maintenant, le PSG faisait notamment partie de la liste des nombreux prétendants du crack de Palmeiras. Mais finalement, Luis Campos aurait pris une décision radicale dans ce dossier.

EXCL: Paris Saint-Germain LEAVE the race for Endrick 🚨🇧🇷 #PSGFew days ago, PSG offered €58m to Palmeiras after discussing terms with Endrick.❗️ PSG also offered €35m for Estevão (2007).Total: €93m.Palmeiras president rejected — PSG withdrawn the bid and left the race. pic.twitter.com/7JDuHy7BRv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2022

Le PSG se retire de la course pour Endrick

À en croire les informations de Fabrizio Romano, le PSG aurait renoncé à Endrick. Il y a quelques jours, le club de la capitale aurait proposé à Palmeiras un deal à 93M€ comprenant l’attaquant de 16 ans et Estevão (58M€ pour Endrick + 35M€ pour Estevão). Cependant, le président de Palmeiras aurait rejeté l’offre. Le PSG l'aurait donc retiré et aurait quitté la course dans la foulée. Luis Campos ne compterait pas trop insister sur ce dossier.

Le Real Madrid va accélérer

De son côté, le Real Madrid se rapprocherait de plus en plus du but dans la course à Endrick. La presse brésilienne révélait ce mardi que le club merengue acceptait de s’aligner sur les 60M€ réclamés par Palmeiras et qu'un accord était tout proche. Fabrizio Romano, lui, a annoncé sur Florentino Pérez voulait boucler ce dossier rapidement, avant la fin de l’année. À suivre...