Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour ce transfert à 140M€ de Campos

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'Atlético de Madrid, João Félix voudrait se trouver un nouveau club depuis plusieurs semaines. Conscient de la situation, le PSG aurait lancé les grandes manœuvres pour boucler le transfert du Portugais depuis le mois d'octobre. Et grâce à ses bonnes relations avec Jorge Mendes, Luis Campos aurait un avantage considérable sur ce dossier.

Depuis le début de la saison, João Félix n'est plus du tout en phase avec Diego Simeone. En effet, l'attaquant portugais de 23 ans n'arrive pas à convaincre le coach de l'Atlético de le titulariser régulièrement. Agacé par cette situation, João Félix aurait pris une décision fracassante. En effet, il serait déterminé à quitter l'Atlético de Madrid au mois de janvier.

Mercato - PSG : Courtisée par Campos, cette star lâche un gros aveu sur son transfert https://t.co/jduWxp1Pvs pic.twitter.com/zlTp61ezaC — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

Le PSG en action pour João Félix depuis octobre

Séduit par le profil de João Félix, le PSG serait à l'affût pour boucler son transfert. D'ailleurs, le club de la capitale serait déjà passé à l'action pour mener à bien ce transfert, qui devrait avoisiner les 140M€.

João Félix envoyé au PSG par Jorge Mendes ?