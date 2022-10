Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nuno Tavares se lâche sur son arrivée à Marseille

Publié le 19 octobre 2022 à 19h30

Arthur Montagne

En quête d'un joueur pour occuper le rôle de piston gauche, l'OM a obtenu le prêt de Nuno Tavares en provenance d'Arsenal cet été. Un joli coup compte tenu des prestations du Portugais depuis le début de saison. Ce dernier se réjouit donc de ses débuts à l'OM.

Cet été, l'une des priorités de l'OM était d'attirer un joueur capable d'évoluer au poste de piston gauche après une saison durant laquelle Jorge Sampaoli n'avait pas de spécialiste à ce poste. Igor Tudor a plus de chance puisque Pablo Longoria est allé dénicher Nuno Tavares à Arsenal. Prêté sans option d'achat, le Portugais réalise un très bon début de saison et s'impose comme un élément indispensable du système de Tudor, à l'image de son pendant à droite, Jonathan Clauss. Nuno Tavares s'est d'ailleurs prononcé sur son intégration à Marseille.

«Je me sens super bien dans ma nouvelle équipe»

« Des problèmes d'adaptation ? Pas particulièrement. Si ce n’est la langue même si le coach parle anglais et italien. C’est plus facile pour moi », assure Nuno Tavares dans une interview accordée au Quotidien du Sport . « Je me sens super bien dans ma nouvelle équipe. J’ai gagné en confiance dès mes premiers jours grâce à l’accueil de mes coéquipiers et au soutien des supporteurs. Cela a été fondamental pour moi », ajoute le Portugais.

«C’est un bon début de saison»