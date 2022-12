Mercato - OM : Pour remplacer Nuno Tavares, un joueur de la Coupe du monde est proposé à Longoria

Arthur Montagne

L’été prochain, l’une des priorités de Pablo Longoria sera de dénicher un nouveau piston gauche. Et pour cause, le prêt de Nuno Tavares ne s’accompagne pas d’une option d’achat et l’OM ne sera pas en mesure de répondre aux exigences d’Arsenal. Dans cette optique, le club phocéen se voit conseiller un joueur.

Auteur d'une belle première partie de saison, Nuno Tavares ne représente toutefois pas l'avenir de l'OM. Et pour cause, le piston gauche est prêté sans option d'achat par Arsenal et le club phocéen n'aura probablement pas les moyens de le recruter définitivement l'été prochain. Dans cette optique, Pierre Gerbeaud qui travaille pour Lucarne Opposée depuis la Colombie, recommande à Pablo Longoria de se pencher sur la situation de Diego Palacios.

EXCLU - OM : Fin des négociations pour Gerson, il reste à l’OM https://t.co/Lp25ERSn1t pic.twitter.com/SlwT7K18f7 — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

Diego Palacios, le joli coup pour l'OM ?

« Diego Palacios est un latéral gauche équatorien très tonique. Il était avec la sélection lors de la Coupe du Monde au Qatar, il sort d’une grosse saison avec les LAFC en MLS. Il a beaucoup de coffre, il enchaine les aller-retours. Il est très tonique, explosif, je le trouve vraiment bon et il s’est imposé comme un titulaire indiscutable avec son club. Ca peut être une bonne pioche, même s’il n’est pas titulaire en sélection car c’est Pervis Estupiñán de Brighton qui a le poste avec l’Equateur », assure-t-il pour Football Club de Marseille avant de poursuivre.

«Il peut s’intégrer dans le schéma de Tudor»