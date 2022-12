Mercato - OM : Longoria active une nouvelle piste surprenante

Alors que l’OM ne dispose pas d'option d’achat dans le cadre du prêt de Nuno Tavares, Pablo Longoria devra donc vite trouver son remplaçant. Après s’être vu conseillé de recruter Ayrton Lucas, le président marseillais a décidé de se pencher sur le dossier. Pour autant, le club phocéen devra faire face à la concurrence.

Alors qu’Arsenal a décidé de prêter Nuno Tavares à l'OM sans option d’achat cet été, Pablo Longoria devra donc s’activer dans les prochains mois pour trouver son remplaçant. Tandis que les dirigeants de l'OM étudient plusieurs pistes pour remplacer le latéral gauche portugais, l’une d’entre elles mènerait au Brésil.

O #Olympique de Marseille tem interesse na aquisição do lateral esquerdo #AyrtonLucas do #SpartakMoscou, que possui negociações bem avançadas com o #Flamengo.Os franceses foram comunicados de tratativas com o rubro-negro e desejo do atleta e de seguir na equipe brasileira! pic.twitter.com/pBBtr15IW3