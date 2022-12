Mercato - PSG : Cette cible à 140M€ de Campos a des exigences colossales

Amadou Diawara

Désireux de quitter l'Atlético de Madrid au mois de janvier, João Félix serait suivi de près par le PSG. Selon la presse espagnole, l'attaquant de 23 ans aurait des exigences bien précises pour son avenir. En effet, João Félix compterait choisir le meilleur projet qui s'offre à lui, celui qui lui permettra d'être un joueur important et de s'épanouir.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, João Félix serait déterminé à quitter l'Atlético de Madrid lors du prochain mercato hivernal. En effet, l'attaquant de 23 ans voudrait se séparer des Colchoneros , mais surtout de Diego Simeone, pour emmagasiner davantage de titularisations en deuxième partie de saison.

João Félix veut choisir le projet le plus prestigieux

Conscient de la situation de João Félix, le PSG serait à l'affût pour boucler son transfert. Toutefois, le club de la capitale devra payer le prix fort pour s'offrir les services du Portugais, puisque l'Atlético réclamerait une somme proche de 140M€ pour le céder d'après Relevo .

João Félix veut devenir un joueur important