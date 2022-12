Mercato - Real Madrid : Hazard lâche un indice en privé sur son avenir

Thibault Morlain

Toujours au Real Madrid, Eden Hazard n'est toutefois pas vraiment désiré au sein de la Casa Blanca. L'avenir du Belge fait ainsi l'objet de nombreuses discussions de l'autre côté des Pyrénées, mais jusqu'à présent, un transfert a toujours été compliqué à régler. De son côté, Hazard nourirrait certaines envies pour la suite et fin de sa carrière.

Ce mercredi, Eden Hazard a fait une énorme annonce. Sur ses réseaux sociaux, celui qui était capitaine de la Belgique à la Coupe du monde a annoncé sa retraite internationale. On ne le reverra donc plus sous le maillot des Diables Rouges. Désormais, Hazard va reprendre la saison avec le Real Madrid où son cas fait toujours l'objet de nombreuses discussions. Sous contrat jusqu'en 2024, l'ailier n'est plus forcément en odeur de sainteté auprès de Carlo Ancelotti. Mais encore faut-il réussir à transférer Eden Hazard.

Coupe du monde 2022 : La bombe d'Eden Hazard après le fiasco de la Belgique https://t.co/EzAse0D94P pic.twitter.com/DPPeJqVFB6 — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

Hazard bloque son départ du Real Madrid

Comme l'explique L'Equipe ce jeudi, Chelsea, Newcastle ou encore l'AS Rome auraient été intéressés par Eden Hazard par le passé. Le fait est toutefois que le Belge ne voudrait pas quitter le Real Madrid, s'accrochant à son contrat, tandis que son salaire imposant complique également beaucoup les choses. Compte tenu de son niveau et de ses blessures récurrentes ces dernières années, rares sont les clubs européens disposés à répondre aux exigences de l'ancien joueur du LOSC.

Une fin de carrière en MLS ?

Pour voir Eden Hazard quitter le Real Madrid, il pourrait donc falloir attendre la fin de son contrat, soit en 2024, afin qu'il puisse partir libre et que le club intéressé n'ait pas à verser une indemnité de transfert. Et le joueur de 31 ans aurait déjà une idée en tête pour l'avenir. Selon le quotidien sportif, Hazard aurait expliqué en privé qu'il se verrait terminer en MLS avant de faire son retour à Tubize, le club de son père en Belgique.