Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a tenté une opération colossale avec Draxler

Amadou Diawara

Lors de l'été 2020, le FC Barcelone et la Juventus sont tombés d'accord pour échanger Miralem Pjanic et Arthur Melo. Avant de conclure ce double-transfert, la Vieille Dame aurait pu finaliser un chassé-croisé entre Federico Bernardeschi et Julian Draxler avec le PSG. Toutefois, cette opération ne s'est pas concrétisée.

Devenu indésirable au PSG, Julian Draxler a été prêté à Benfica pour une durée d'une saison lors du dernier mercato estival. Toutefois, l'international allemand aurait pu quitter le club de la capitale bien plus tôt.





Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Endrick a tranché pour son transfert https://t.co/ASFRhRsPMK pic.twitter.com/ughzlD86CC — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

Le PSG et la Juve ont discuté d'un double-transfert XXL en 2020

Selon les informations de Calciomercato.it , Julian Draxler serait passé tout près de s'engager en faveur de la Juventus à l'été 2020. En effet, la direction du PSG aurait discuté d'un échange entre le milieu offensif de 29 ans et Federico Bernardeschi.

Un échange entre Julian Draxler et Federico Bernardeschi ?