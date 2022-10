Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Poussé vers la sortie au mercato, Draxler a eu le choix

Publié le 24 octobre 2022 à 12h15

Axel Cornic

Victime du grand ménage opéré au Paris Saint-Germain cet été, Julian Draxler a quitté la Ligue 1 pour être prêté à Benfica. Un prêt payant d’environs 2M€, mais qui ne comporte aucune option d’achat en faveur du club lisboète et l’Allemand devrait donc faire son retour dans seulement quelques mois.

Utilisé avec parcimonie par Mauricio Pochettino lors de la saison dernière, Julian Draxler n’était pas dans les plans de la nouvelle direction du PSG. Ainsi, après un long mercato qui l’a vu être lié à plusieurs clubs européens, le joueur de 29 ans a été prêté à Benfica.

Benfica, un choix de Draxler

Ce lundi, on apprend dans Tuttosport que cette destination ne serait pas une idée du PSG, mais bien du joueur. C’est en effet Julian Draxler qui aurait opté pour Benfica, persuadé que c’était le meilleur choix pour se faire voir par Hansi Flick en vue de la Coupe du monde au Qatar.

Il commence à faire son trou au Portugal

Au Portugal, Draxler a commencé a se faire une place de plus en plus grande dans une équipe qui est toujours invaincue cette saison, dans toutes les compétitions qu’elle dispute. Il a ainsi collectionné neuf présences, dont trois titularisations, marquant un but face à Maritimo le 18 septembre dernier (5-0).