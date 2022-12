Transferts - PSG : Le mercato du Qatar se complique au Brésil

Thomas Bourseau

Le PSG semblerait être dans une position défavorable pour le transfert d’Endrick qui se profilerait pour le Real Madrid. Le club de la capitale en pincerait pour un autre crack de Palmeiras, à savoir Estevao Willian. Cependant, Arsenal aurait un plan bien ficelé pour contrer le Paris Saint-Germain.

Après Endrick (16 ans), qui figurerait dans les petits papiers du PSG depuis un bon moment comme en atteste la déclaration de son père Douglas sur l’offensive du PSG auprès de Palmeiras, le comité de direction du Paris Saint-Germain se serait également récemment penché sur la situation de son coéquipier à Palmeiras : Estevao Willian (15 ans). Cependant, alors qu'Endrick semblerait se diriger vers le Real Madrid pour l'été 2024, le PSG verrait un autre club européen lui préparer un sale tour pour « Messinho »

Arsenal compte bien contrecarrer les plans du PSG pour «Messinho»

Goal a fait savoir ces dernières heures que le PSG se serait heurté aux demandes financières plus importantes que l’offre de transfert proposée par les dirigeants parisiens pour Estevao Willian. Depuis, le FC Barcelone et surtout Arsenal seraient venus à la pêche aux renseignements. Et afin de prendre le meilleur sur le Barça et le PSG, les Gunners auraient une plan précis dans cette opération.

Arsenal mise sur son contingent brésilien pour convaincre Estevao Willian