Mercato - PSG : Nouvelle bombe en Espagne sur Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Malgré un contrat jusqu'en 2024 avec le PSG ainsi qu'une année supplémentaire en option, Kylian Mbappé fait l'objet de nombreuses rumeurs pour son avenir. En effet, ça s'est enflammé sur le mercato pour le natif de Bondy avec l'annonce d'un possible transfert à l'été 2023. L'occasion serait-elle enfin la bonne pour le Real Madrid d'avoir Mbappé ? Pas sûr...

Partira ? Ne partira pas ? Le feuilleton Kylian Mbappé anime à nouveau le marché des transferts. En effet, malgré sa récente prolongation, le numéro 7 du PSG souhaiterait faire ses valises suite à différentes tensions avec sa direction. Forcément, les regards se tournent vers le Real Madrid pour accueillir, mais voilà que chez les Merengue, on aurait décidé de passer son tour.

« Le Real Madrid n'a pas pour objectif de se battre pour Mbappé l'été prochain »

Journaliste pour la Onda Cero , Edu Pidal a ainsi fait une grande annonce concernant les intentions du Real Madrid avec Kylian Mbappé. « Le Real Madrid n'a pas pour objectif de se battre pour Mbappé l'été prochain. Est-il totalement écarté pour l'avenir ? Dans le football, il ne faut rien écarter, surtout avec un joueur aussi jeune que Mbappé et avec un club aussi important que le Real Madrid », a-t-il assuré pour Bernabeu Digital .

« Il ne faut pas être catégorie, mais... »