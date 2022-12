Mercato - PSG : Après la bombe d'Hakimi, Campos est fixé pour son transfert

Amadou Diawara

Arrivé au PSG à l'été 2021, Achraf Hakimi voudrait déjà claquer la porte du Parc des Princes. En effet, l'international marocain aurait avoué à certains de ses anciens coéquipiers de l'Inter qu'il voulait faire son retour à Milan. Mais heureusement pour le PSG, les Nerazzurri n'auraient pas les moyens de rapatrier Achraf Hakimi.

Alors qu'il brillait du côté de l'Inter, Achraf Hakimi a alerté la direction du PSG. Désireux de boucler le transfert de l'international marocain, le club de la capitale a déboursé environ 68M€ pour faire plier les dirigeants nerazzurri à l'été 2021.

Mercato - PSG : Un proche de Messi lâche une annonce fracassante sur son avenir https://t.co/HUFwjPQstq pic.twitter.com/LyD0QGrZzC — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

«Si je le pouvais, je reviendrais à l'Inter»

Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Achraf Hakimi pourrait prendre le large plus tôt que prévu. En effet, le défenseur marocain de 24 ans aurait envoyé un message fracassant à certains de ses anciens coéquipiers de l'Inter. D'après Il Corriere dello Sport , Achraf Hakimi aurait avoué qu'il voulait quitter le PSG et faire son retour à l'Inter. « Si je le pouvais, je reviendrais à l'Inter. Je n'hésiterais pas », aurait affirmé le numéro 2 parisien. Mais ce transfert est-il possible ?

Un transfert impossible pour Achraf Hakimi ?