Mercato : Enorme surprise pour l'avenir de Zinedine Zidane ?

Un an et demi après son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane veut reprendre du service. L'entraîneur français aurait d'ailleurs un objectif en tête : succéder à Didier Deschamps comme sélectionneur des Bleus. Alors que cela semble un peu plus se compliquer pour Zidane, voilà qu'une nouvelle option se présenterait pour son avenir.

Si Zinedine Zidane rêve de devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France, il en semble toutefois encore très loin. En effet, Noël Le Graët a assuré n'avoir jamais contacté l'ancien entraîneur du Real Madrid, tout en affichant sa volonté de voir Didier Deschamps rester à la tête des Bleus. Pour Zidane, il pourrait donc falloir regarder ailleurs...

Equipe de France : Ça ne sent pas bon pour Zinedine Zidane https://t.co/k6wZWeIWyH pic.twitter.com/vNqGYvnE6V — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

Futur sélectionneur de l'Espagne ?

Et voilà qu'un autre poste de sélectionneur pourrait attendre Zinedine Zidane, celui de l'Espagne. Suite au fiasco de la Roja à la Coupe du monde, Luis Enrique pourrait ne pas rester en poste. Un remplaçant lui sera alors cherché si tel était le cas et ce jeudi, Ok Diario évoque le nom de Zidane comme un candidat alors que la fédération espagnole ne dirait pas non à un entraîneur étranger.

Du monde pour succéder à Luis Enrique

Zinedine Zidane n'est toutefois pas le seul nom cité par le média ibérique pour reprendre les commandes de l'Espagne. Xabi Alonso, Raul, Mauricio Pochettino, Aitor Karanka, José Bordalas, Rafael Benitez, Roberto Martinez, Luis de la Fuente et Marcelino seraient aussi des candidats.