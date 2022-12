Mercato - PSG : Campos prépare un transfert surprenant pour remplacer Navas

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le recrutement d'un gardien de but devrait être la grande priorité du PSG pour 2023. Et pour cause, Keylor Navas et Sergio Rico ne sont pas certains de rester dans la capitale en raison de leur situation sportive délicate. Conseiller sportif du club français, Luis Campos aurait identifié plusieurs profils susceptibles de les remplacer, notamment au Portugal.

« Si je ne joue pas dans mon club, ce n’est pas à cause d’un faible niveau, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue et c’est tout ». Interrogé sur sa situation au PSG ces derniers jours, Keylor Navas avait affiché son désarroi et envoyé un tacle à peine déguisé à Christophe Galtier, son entraîneur.

Un départ pour Navas en 2023 ?

Arrivé cet été, Galtier avait très vite annoncé que Keylor Navas serait la doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison. Un coup rude pour l'ancien portier du Real Madrid, qui espérait grignoter du temps de jeu. Mécontent de sa situation au PSG, Navas pourrait claquer la porte, tout comme Sergio Rico, troisième dans la hiérarchie des gardiens de but.

Son successeur déjà identifié par Campos ?