Mercato - PSG : Indésirable à Paris, il lâche un gros message sur son transfert

Lors du dernier mercato estival, le PSG a fait un grand ménage dans son effectif. Parmi les joueurs jugés indésirables parisiens, Ander Herrera a quitté le Parc des Princes pour faire son retour à l'Athletic. Interrogé sur son transfert, le milieu de terrain espagnol a fait passer un message fort.

Très performant sous les couleurs de l'Athletic, Ander Herrera a séduit Manchester United. A tel point que les Red Devils ont déboursé environ 36M€ à l'été 2014 pour boucler le transfert du milieu de terrain de 33 ans.

«La première étape a été phénoménale»

Après cinq saisons à Manchester United, Ander Herrera a fait ses valises et s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Mais avec l'arrivée de Luis Campos et de Christophe Galtier à la fin de l'exercice 2021-2022, l'international espagnol est devenu indésirable à Paris. Poussé vers la sortie par le PSG, Ander Herrera a fait son retour à l'Athletic lors du dernier mercato estival sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Présent en conférence de presse ce mercredi, le natif de Bilbao s'est livré sur son transfert.

«Je vais essayer de faire en sorte que la deuxième le soit aussi»