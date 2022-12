Mercato : Zidane pour remplacer Deschamps chez les Bleus ? Le Graët tranche

Thomas Bourseau

Alors que le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance pour prendre les rênes de l’Équipe de France au moment de l’expiration du contrat de Didier Deschamps, Noël Le Graët a mis les choses au clair au sujet de la rumeur Zidane, en affirmant au passage son souhait de conserver Deschamps.

Didier Deschamps pourrait voir son aventure vieille de dix ans à la tête de l’Équipe de France prendre fin après le Mondial au Qatar (18 décembre prochain) soit au moment de l’expiration de son contrat avec la Fédération française de football.

«Mon souhait, c'est que Didier reste»

Cependant, le président de la FFF, à savoir Noël Le Graët, a expliqué que les dés n’étaient pas encore jetés pour Deschamps. Pour Le Figaro, Le Graët a confié ce mardi que même si les Bleus venaient à être éliminés dès les 1/4 de finale samedi 10 décembre prochain face à l’Angleterre, il y aurait lieu à la discussion entre les deux hommes. « Vous insistez alors je vais être honnête : mon souhait, c'est que Didier reste. Qui voulez-vous trouver de mieux ? C'est le président qui parle, pas l’ami ».

«Je n'ai jamais appelé Zidane de ma vie»