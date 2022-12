Mercato - PSG : Après l’échec du Qatar avec Zidane, Galtier règle ses comptes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La succession de Mauricio Pochettino a été l'un des dossiers chauds du PSG durant l'intersaison. Comme annoncé par le10Sport.com, les responsables du club basés au Qatar souhaitaient confier le poste d'entraîneur à Zinédine Zidane. Mais ce dernier a refusé la proposition. Christophe Galtier a, finalement, débarqué à Paris et a souffert des comparaisons avec le champion du monde.

Nommé au poste d'entraîneur du PSG en janvier 2021, Mauricio Pochettino n'avait aucune chance de conserver son poste cette saison. Dès la fin de l'année 2021, les dirigeants du club parisien avaient pensé à la suite comme l'avait annoncé le10Sport.com en exclusivité. Après plusieurs semaines de recherches, le PSG a finalement jeté son dévolu sur Christophe Galtier, passé par l'ASSE, le LOSC ou encore l'OGC Nice.





Le Qatar avait tenté Zidane avant Galtier

Mais Christophe Galtier n'était pas le premier choix du Qatar, propriétaire du PSG. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, les responsables, basés à Doha, souhaitaient confier le poste à Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Mais le champion du monde 1998 a refusé le poste, donnant sa priorité à l'équipe de France. Invité de France 2 ce mardi, Christophe Galtier a avoué qu'il avait souffert des comparaisons avec Zidane.

Gatier a souffert des comparaisons avec Zidane

« Comment j’ai pris les critiques à mon arrivée ? Un peu mal, évidemment que ça touche, on est attaqué. On oublie tout ce qu’on a fait, parce qu’il y a un réel parcours avant. Évidemment que je n’ai pas le parcours d’autres entraîneurs qui ont été annoncés et qui ont eu des victoires en champions League, l’habitude du parcours européen. J’ai trouvé les attaques un peu difficiles pour moi et ma famille, mais c’est aussi une énorme source de motivation » a confié l'entraineur du PSG sur le plateau de Télématin.

« C’est très difficile pour les proches, la famille et les enfants »