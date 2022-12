Mercato - PSG : C’est confirmé, Galtier a choisi un énorme crack

Guillaume de Saint Sauveur

Passé tout proche d’un départ du PSG l’été dernier, Warren Zaïre-Emery a finalement été conservé et intégré à l’équipe première par Christophe Galtier qui compte beaucoup sur ce jeune profil. D’ailleurs, à en croire Zoumana Camara, il s’agit d’un véritable crack au milieu de terrain pour l’avenir du PSG.

Comme l’avait révélé L’EQUIPE , tout était prévu l’été dernier pour que Warren Zaïre-Emery (16 ans) soit prêté par le PSG au RC Lens, mais c’est finalement Christophe Galtier qui aurait fait capoter le deal en toute fin de mercato. La raison : le nouvel entraîneur parisien, impressionné par les performances du jeune milieu de terrain à l’entraînement, voulait pouvoir compter sur lui cette saison au PSG.

« Il fait partie des plus grands espoirs »

Zoumana Camara, l’entraîneur des U19 du PSG, vante d’ailleurs les énormes qualités de Warren Zaïre-Emery dans les colonnes de L'EQUIPE : « Le potentiel de Warren Zaïre-Emery ? On ne peut que l'apprécier. Il est respectueux, travailleur, à l'écoute. Il a une maturité hors norme. Le footballeur est talentueux, il a une qualité technique au-dessus de la moyenne, une grosse endurance et un pouvoir d'accélération, il a un peu tout, en fait (rires). Il fait partie des plus grands espoirs que j'ai eus », indique Camara.

« Peut-être que dans d’autres clubs, ils auraient plus de temps de jeu »