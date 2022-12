PSG : A Paris, on s'enflamme pour cet énorme crack de Galtier

Thibault Morlain

Malgré le départ de Xavi Simons lors du dernier mercato estival, le PSG regorge encore de nombreux cracks. C'est notamment le cas avec Warren Zaïre-Emery. A seulement 16 ans, le milieu de terrain affole déjà les records de précocité. Le connaissant très bien, Zoumana Camara en a d'ailleurs dit plus sur le phénomène Zaïre-Emery.

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery a pu faire ses premiers pas chez les professionnels avec le PSG. A 16 ans, le milieu de terrain fait preuve d'une énorme précocité, mais surtout d'un talent exceptionnel. Le nouveau crack du projet QSI est ainsi identifié et Zoumana Camara l'a d'ailleurs vu à l'oeuvre de très près. Entraîneur des U19 du PSG, il a régulièrement Zaïre-Emery sous ses ordres et a dit tout le bien qu'il pensait de lui ce mardi dans un entretien accordé à L'Equipe .

« Le footballeur est talentueux »

« Quel est le potentiel de Warren Zaïre-Emery ? On ne peut que l'apprécier. Il est respectueux, travailleur, à l'écoute. Il a une maturité hors norme. Le footballeur est talentueux, il a une qualité technique au-dessus de la moyenne, une grosse endurance et un pouvoir d'accélération, il a un peu tout, en fait (rires). Il fait partie des plus grands espoirs que j'ai eus », a d'abord lâché Zoumana Camara à propos de Warren Zaïre-Emery.

« Ils doivent prendre leur mal en patience »