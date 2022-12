Une catastrophe se confirme pour le PSG au Qatar

Arnaud De Kanel

Le 14 février prochain, le PSG affrontera le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Or, Christophe Galtier n'est pas certain de compter sur un effectif au complet puisqu'une avalanche de blessure frappe certains Parisiens au Mondial. De plus, l'Allemagne a été éliminée et compte un bon nombre de joueurs du Bayern dans ses rangs qui arriveront plus frais pour le choc.

Pour la première fois de l'histoire, la Coupe du monde se déroule en plein milieu de la saison. Alors que l'affiche entre le PSG et le Bayern paraissait équilibrée sur le papier, elle est en train de prendre un autre tournant. En effet, le déroulé du Mondial rabat les cartes de cette rencontre comptant pour les huitièmes de finale de Champions League. Christophe Galtier récupérera des joueurs fatigués ou blessés, tandis que le Bayern pourra compter sur des joueurs revanchards et dans de meilleures dispositions physiques.

Le PSG décimé

Christophe Galtier reçoit des mauvaises nouvelles du Qatar. Le coach du PSG a vu Nuno Mendes sortir sur blessure et déclarer forfait pour le reste du Mondial avec le Portugal. Le couteau suisse Danilo Pereira est également touché aux côtes. Enfin, Neymar a été touché à la cheville mais il sera de la partie face à la Corée du Sud. Il prendra tous les risques possibles pour ramener le trophée au Brésil, quitte à aggraver sa blessure et augmenter l'incertitude quant à sa présence pour le match face au Bayern.

Mercato - PSG : Le Qatar se positionne pour le retour de Xavi Simons https://t.co/m47POswiDV pic.twitter.com/DRDGzXuWDC — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

L'Allemagne éliminée, le Bayern va en profiter