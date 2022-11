Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande annonce du nouveau crack du projet QSI

Publié le 13 novembre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Considéré comme l’un des jeunes éléments issus du centre de formation du PSG les plus prometteurs, Warren Zaïre-Emery a fait le point sur son avenir. Et malgré son temps de jeu limité au Parc des Princes, le jeune milieu de terrain entend bien prendre son mal en patience au PSG.

Âgé de seulement 16 ans, Warren Zaïre-Emery est pourtant en train de s’installer en équipe première du PSG où il est très régulièrement convoqué. Et même s’il dispose d’un temps de jeu forcément limité avec la rude concurrence qui règne au milieu de terrain, le jeune titi du PSG affiche une certaine sérénité quant à son avenir.

« J’espère rester au PSG pour m’aguerrir »

Interrogé par le Journal d'Aubervilliers, Zaïre-Emery fait le point sur sa situation au PSG : « Je suis remplaçant la plupart du temps, mais c’est normal au début. Je dois apprendre, acquérir de l’expérience, travailler à l’entraînement, me perfectionner. J’espère rester au PSG pour m’aguerrir un peu et grappiller un peu de temps de jeu même si la concurrence est rude. C’est au coach d’en décider », indique le jeune joueur du PSG.

