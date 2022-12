Equipe de France : La mise au point du clan Deschamps sur le forfait de Benzema

Thibault Morlain

Blessé à une cuisse, Karim Benzema a dû renoncer à la Coupe du monde. Mais voilà que suite à ce forfait, il a été expliqué que le vestiaire de l'équipe de France ne se portait que mieux. En effet, le départ de l'attaquant du Real Madrid en aurait libéré plus d'un chez les Bleus. Une version pas du tout confirmée par Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps.

Et si l'absence de Karim Benzema au Qatar n'était pas si une mauvaise nouvelle ? Alors que l'équipe de France a vu l'attaquant du Real Madrid déclarer forfait, il a été expliqué suite au départ de KB9 que c'était n'était pas forcément pour des raisons de santé. En effet, selon certains, il existait un certain malaise autour de Benzema dans le vestiaire et cela plombait certains joueurs.

Équipe de France : En plein calvaire, Pavard est interpellé par le clan Deschamps https://t.co/2QwPnDb9bG pic.twitter.com/sBbL4opKGt — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

« Ce qui a été dit n’était pas juste »

De passage en conférence de presse ce mardi, Guy Stéphan a tenu à répondre à ce qui a pu se dire à propos de Karim Benzema. Devant les journalistes, l'adjoint de Didier Deschamps a alors assuré : « Ce qui a été dit n’était pas juste. Il faut savoir que l’ambiance, quand il était là, était bonne, et est toujours bonne ».

« Il vaut mieux parler des joueurs qui sont présents »