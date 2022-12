Mercato - PSG : La révélation de Pochettino sur le transfert de Kane au PSG

Thibault Morlain

Alors que Mauricio Pochettino a entraîné le PSG de janvier 2021 à l'été 2022, de nombreux noms ont circulé pour venir renforcer l'effectif de l'Argentin. Celui d'Harry Kane avait ainsi notamment été évoqué étant donné que Pochettino l'avait eu sous ses ordres à Tottenham. Mais voilà qu'une arrivée de Kane au PSG n'a jamais été d'actualité.

Ce samedi, lors de France-Angleterre en Coupe du monde, Kylian Mbappé et Harry Kane seront face-à-face. Deux joueurs que Mauricio Pochettino connait d'ailleurs très bien pour voir eu le Britannique à Tottenham et le Français au PSG. D'ailleurs, pour The Athletic, l'entraîneur argentin a reconnu que Mbappé et Kane formeraient une paire exceptionnel en club.

« Je n'ai jamais voulu faire quelque chose qui affecterait Tottenham »

Ce duo aurait-il pu se créer au PSG ? Quand Mauricio Pochettino était l'entraîneur du club de la capitale, le nom d'Harry Kane a circulé. Mais ce jeudi, pour The Athletic , l'Argentin a mis les choses au point à propos du buteur de Tottenham, assurant : « Quand j'étais au PSG, je savais que Tottenham ne voudrait jamais vendre Harry. Et je n'ai jamais voulu faire quelque chose qui affecterait Tottenham car j'aime Tottenham ».

« Peut-être qu'un jour à l'avenir... »