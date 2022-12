Mercato - PSG : Luis Campos se lance dans un chantier colossal pour 2023

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2023, il pourrait y avoir un bouleversement au poste de gardien de but. Mise à part Gianluigi Donnarumma, aucun portier n'est certain de rester au PSG. Sergio Rico et Keylor Navas ont de grandes chances de quitter le club parisien en 2023 et de débuter une nouvelle aventure. Par conséquent, Luis Campos rechercherait de nouveaux profils sur le marché.

Arrivé durant l'été 2021 au PSG, Gianluigi Donnarumma a bousculé la hiérarchie des gardiens de but. Jusque là titulaire indiscutable, Keylor Navas a du s'habituer à un rôle de doublure qui ne lui sied pas. A l'instar de Sergio Rico, l'ancien portier du Real Madrid manque de temps de jeu et pourrait plier bagages assez vite.

Mercato - PSG : Campos prépare la succession de Donnarumma https://t.co/iIZ8edTfe9 pic.twitter.com/l6KoxRavRi — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

L'avenir de Navas et Rico en suspens

Dès l'année 2023 ? Selon les informations de Média Foot, les deux gardiens du PSG ont de grandes chances de quitter le club parisien dans les prochains mois. Rico et Navas espèrent retrouver du temps de jeu dans un grand championnat. Et qui dit départ, dit renfort attendu.

Un gardien de but recherché