Coupe du Monde 2022 : Keylor Navas lâche une annonce sur son avenir

Amadou Diawara

Convoqué par le sélectionneur du Costa Rica, Keylor Navas n'a pas réussi à mener les siens vers la phase finale. Tombé face à l'Espagne et l'Allemagne, le Costa Rica a terminé en dernière position dans le groupe E. Malgré tout, Keylor Navas ne pense pas à prendre sa retraite international pour le moment.

Comme Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi, Keylor Navas a fait le voyage de Paris au Qatar pour la Coupe du Monde. Capitaine du Costa Rica, le gardien de 35 ans a été convoqué par son sélectionneur pour disputer le Mondial.

Mercato - PSG : Mbappé a tenté un transfert légendaire à Paris https://t.co/i9la7XAgLZ pic.twitter.com/CdvvrHylmV — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

«Pour moi, c'est un privilège de représenter le pays»

Dans le groupe E avec l'Allemagne, l'Espagne et le Japon, le Costa Rica n'est pas parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. En effet, avec deux défaites (contre l'Allemagne et l'Espagne) et une victoire (face au Japon), la bande à Keylor Navas a fini dernière de sa poule. Malgré tout, le gardien du PSG n'envisage pas de prendre sa retraite internationale pour le moment.

«Je vais voir ce qui se passe dans le futur, mais...»