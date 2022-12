Coupe du monde 2022 : Au coeur de la polémique, Dani Alves répond

Thibault Morlain

A 39 ans, Dani Alves a bien été appelé par Tite pour disputer la Coupe du monde. Alors qu’il n’a pourtant pas de club actuellement, le Brésilien est avec la Seleçao au Qatar. Mais ce choix du sélectionneur n’a pas manqué de faire énormément parler et a suscité de nombreuses critiques. Face à cela, Dani Alves a répondu à ses détracteurs.

Dans la liste du Brésil pour cette Coupe du monde, on a bien évidemment retrouvé Neymar, Vinicius Jr ou encore Marquinhos, le nom de Dani Alves a également été cité. Une surprise réservée par Tite étant donné l’âge de l’ancien joueur du PSG et étant donné qu’il n’a actuellement pas de club. Cela a alors généré des critiques et ce jeudi, en conférence de presse, Dani Alves a livré son regard à ce sujet.

« C'est normal »

« Touché que ma convocation soit contestée ? C'est normal que les gens contestent à cause de mon âge. Mais je sais ce que je peux apporter à l'entraîneur, à l'équipe nationale et à mes coéquipiers. Historiquement, en Seleçao, il y a toujours quelqu'un qui trinque et maintenant c'est à moi, parce que tous les autres sont titulaires en Europe », a d’abord confié Dani Alves.

« Ça me dérange, mais ça ne m'affecte pas »