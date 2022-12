Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Endrick a tranché pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré comme un crack au Brésil, Endrick devrait bientôt être fixé concernant sa première expérience européenne. Annoncé dans le viseur du PSG ou encore du FC Barcelone, l’attaquant de Palmeiras s’apprête à s’engager en faveur du Real Madrid, un accord permettant à Florentino Pérez de s’assurer la venue de la pépite à l’été 2024, à sa majorité.

A 16 ans, Endrick affole le mercato depuis plusieurs mois, mais son dossier serait sur le point de se clôturer. Alors qu’il découvrira l’Europe à l’été 2024, à sa majorité, l’attaquant de Palmeiras discute avec plusieurs prétendants afin de conclure un accord dès maintenant. Le PSG a notamment lancé son offensive pour boucler l’affaire, mais Endrick se dirige finalement vers le Real Madrid.

L’avenir d’Endrick se précise

D’après les récentes informations du journaliste Fabrizio Romano, le PSG se serait retiré des négociations pour le transfert d'Endrick. Une aubaine pour le Real Madrid, qui n’aurait pas traîné pour prendre l’avantage. Ce jeudi, Sport confirme à son tour que Florentino Pérez est en pole, au point que la venue d’Endrick serait désormais inéluctable.



Le Real Madrid remporte la bataille pour Endrick

Selon le quotidien catalan, le PSG et le FC Barcelone ne peuvent plus rattraper leur retard. Le Real Madrid devrait verser une indemnité de transfert avoisinant 40M€ pour le jeune attaquant, alors que d’autres sources évoquaient un montant de 70M€. Il ne manque que quelques détails et l'accord entre les deux parties pourrait être officialisé dès dimanche ou en début de semaine prochaine.