Mercato - PSG : Ça s’agite en coulisses pour cette star du Mondial

Si Liverpool serait idéalement placé dans le dossier Jude Bellingham, ce dernier est également sur les tablettes du PSG et du Real Madrid. Les Merengues sont à la recherche d’un milieu de terrain et verraient en l’international anglais le candidat parfait pour venir renforcer ce secteur de jeu. En revanche, la Casa Blanca ne voudrait pas dépenser plus de 100M€, ce qui pourrait s’avérer insuffisant.

Nasser Al-Khelaïfi n’y est pas allé par quatre chemins au moment d’évoquer Jude Bellingham. Dans un entretien accordé à Sky Sports , le président du PSG a clairement laissé entendre que le club de la capitale s’intéressait à l’international anglais âgé de 19 ans. Mais la concurrence est rude dans ce dossier et les Parisiens semblent partir de trop loin. Si Liverpool serait en pole position pour recruter Jude Bellingham, le Real Madrid est également sur le coup et la confiance serait de mise du côté de la capitale espagnole.

Pas plus de 100M€ pour le Real Madrid

En effet, d’après les informations de Ben Jacobs, les Merengues seraient persuadés que le milieu de terrain du Borussia Dortmund souhaite les rejoindre. Seul problème, la Casa Blanca n’aurait pas l’intention de dépenser plus de 100M€ pour s’attacher ses services. Un montant qui risque d’être insuffisant, au vu des performances du joueur et de l’intérêt que de nombreuses formations européennes lui portent. Le journaliste de CBS Sports indique également que le club de la Ruhr n’aurait pas entériné l’espoir de le prolonger, ce qui pourrait faire un peu plus grimper son prix.

La confiance est de mise mais…

En revanche, Ben Jacobs révèle qu’une prolongation ne serait pas à l’ordre du jour concernant Jude Bellingham. Le Real Madrid serait persuadé qu’il ne signera pas un nouveau bail avec le Borussia Dortmund, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2025. Ce qui renforcerait la confiance des Madrilènes dans ce dossier, certains de pouvoir l’attirer avec une offre plus basse que les 150M€ évoqués par la presse espagnole dernièrement. Mais au vu de la concurrence et de l’intérêt qu’il suscite, le transfert de Jude Bellingham pourrait très bien dépasser la limite que s’est fixé le Real Madrid.