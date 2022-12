Mercato - PSG : Un contrat jusqu’en 2030 pour «le nouveau Neymar» ?

Thomas Bourseau

Dans les petits papiers du PSG qui a même dégainé une offre de transfert rejetée auprès de Palmeiras, Endrick semble prendre la direction du Real Madrid pour l’été 2024. D’ailleurs, l’attaquant brésilien de 16 ans devrait signer un contrat allant jusqu’en 2030.

Endrick est sans contestation possible l’une des pépites les plus en vogue sur le marché des transferts. Et ce, bien que son arrivée en Europe, comme cela est stipulé dans le règlement de la FIFA, ne pourrait pas avoir lieu avant sa majorité en 2024, les différents clubs intéressés par sa venue se bousculeraient en coulisse. En particulier le PSG, Chelsea et le Real Madrid.

Annoncé comme successeur de Neymar au Brésil, Endrick ne va pas le rejoindre au PSG

Père d’Endrick, Douglas avait dernièrement affirmé à Fabrizio Romano que le PSG avait formulé une offre de transfert qui avait été rejetée par Palmeiras pour l’attaquant de 16 ans qui est appelé à reprendre le flambeau de Neymar en portant l’étendard du Brésil à l’avenir. Cependant, le PSG ne devrait pas bénéficier de Neymar et de son successeur en 2024. Le Real Madrid aurait trouvé un accord verbal à la fois avec le joueur et Palmeiras pour un transfert en 2024 selon Fabrizio Romano.

Un contrat jusqu’en juin 2030 pour Endrick au Real Madrid