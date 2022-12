Transferts - PSG : Mbappé et Neymar ont fait une fleur à Campos sur le mercato

Thomas Bourseau

Entre Luis Campos et Renato Sanches, il y a un lien fort au vu de la confiance du dirigeant portugais envers son compatriote. En attestent ses recrutements au LOSC et au PSG l’été dernier. Pour ce qui est de son arrivée à Paris, Saches a fait savoir que Neymar et Kylian Mbappé avaient déjà pris contact avant même son transfert.

Renato Sanches a, malgré ses 25 ans, déjà bien voyagé depuis le début de sa carrière. Révélé au Benfica Lisbonne, club grâce auquel il a pu participer, puis remporter l’Euro en 2016 avec le Portugal, le milieu de terrain a connu le Bayern Munich, Swansea et le LOSC depuis. À al dernière intersaison et après trois exercices complets passés à Lille, Renato Sanches a été recruté par Luis Campos au PSG.

Campos a une nouvelle fois recruté Sanches après son transfert au LOSC

Le conseiller football du Paris Saint-Germain l’avait déjà accueilli au LOSC en 2019, et a donc réitéré cette expérience lors du dernier mercato estival. Pour son transfert au PSG, Renato Sanches a été conforté dans son idée par deux cadres du club parisien, à savoir Neymar et Kylian Mbappé.

«Avec Neymar et Mbappé on s’échangeait quelques mots déjà avant»