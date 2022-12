Mercato : Real Madrid, PSG… Un énorme indice lâché par Ronaldo ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Convoité par Al-Nassr, club situé en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo serait prêt à tourner le dos à un salaire annuel de 200M€. Agé de 37 ans, le joueur portugais privilégie une équipe européenne. Le PSG a d'ores et déjà fermé la porte à son arrivée, mais le buteur ne dirait pas non à une aventure à Madrid.

Si l'on en croit les informations de Marca , le feuilleton Cristiano Ronaldo est terminé. Libre depuis son départ de Manchester United, le joueur portugais aurait accepté un contrat de deux ans et demi de la part d'Al-Nassr, situé en Arabie Saoudite. Pour le convaincre, la formation entraînée par Rudi Garcia aurait mis en avant un salaire annuel de 200M€. Mais selon d'autres sources espagnols, Ronaldo n'aurait pas l'intention de se rendre dans des destinations aussi lointaines.

Mercato : Cristiano Ronaldo a des exigences colossales pour son transfert https://t.co/9667m6UuaQ pic.twitter.com/0Ljoh92Nxk — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

Ronaldo pose ses conditions

Selon les informations de Relevo , Cristiano Ronaldo ne reste pas, non plus, insensible au projet sportif. Et quoi de mieux qu'un club européen pour lui permettre d'évoluer encore au haut niveau. Malgré ses 37 ans au compteur, l'international portugais s'estime encore capable de performer dans une grande équipe. Mais ce n'est pas l'avis de certains dirigeants comme Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG ferme la porte à Ronaldo

Lors d'un entretien accordé à Sky Sports , le président du PSG a mis fin aux espoirs de Ronaldo. « Avec les trois joueurs que nous avons, Messi, Neymar et Mbappé, c'est très difficile. Je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et c'est toujours un joueur exceptionnel » a déclaré Al-Khelaïfi. Le PSG est donc écarté de l'équation.

Une aventure à Madrid évoquée ?