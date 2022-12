Mercato : Cristiano Ronaldo a choisi sa prochaine destination

Pierrick Levallet

Sans club depuis sa rupture de contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est à la recherche d'une nouvelle équipe. Pour l'instant, l'attaquant de 37 ans n'aurait pas vraiment l'embarras du choix pour son avenir. Mais malgré tout, le Portugais aurait posé ses conditions pour son prochain club et aurait même une priorité pour sa prochaine destination.

Avant le début du Mondial, Cristiano Ronaldo a littéralement explosé. L’attaquant de 37 ans, vivant très mal sa situation à Manchester United, a lâché ses vérités sur le club, Erik ten Hag et ses coéquipiers. Résultat, les Red Devils ont rompu son contrat quelques jours plus tard. Désormais, Cristiano Ronaldo est libre et peut s’engager où il veut. Le quintuple Ballon d’Or ne tranchera qu’après la Coupe du monde, qu’il dispute avec le Portugal. Mais il aurait tout de même quelques conditions pour son prochain club.

Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo fait polémique, le Portugal monte au créneau https://t.co/BGZ6K2L9g4 pic.twitter.com/kbnQMxkhwm — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

Cristiano Ronaldo a posé ses conditions pour son avenir

Comme le rapporte Relevo , Cristiano Ronaldo voudrait une bonne offre, mais aussi un bon projet. Le Portugais veut continuer à évoluer au plus haut niveau. Mais pour le moment, l’attaquant de 37 ans n’aurait pas reçu énormément d’offres. Il n’en aurait même eu qu’une seule : celle d’Al Nassr. Le club d’Arabie Saoudite aurait proposé un contrat de deux ans rémunéré 200M€ la saison. Sauf que pour le moment, Cristiano Ronaldo donnerait sa priorité à l’Europe. Et il aurait une destination bien claire en tête.

Cristiano Ronaldo veut retourner à Madrid