Mercato : PSG, Real Madrid… Coup de tonnerre en vue pour le transfert d’Erling Haaland ?

Courtisé par le PSG ou encore le FC Barcelone, Endrick devrait finalement rejoindre le Real Madrid. Un accord entre les différentes parties a été annoncé ces dernières heures par plusieurs sources, permettant à Florentino Pérez de s’assurer la venue du crack brésilien de Palmeiras à sa majorité en 2024. Néanmoins, les chances de la Casa Blanca pourraient se réduire dans le dossier Erling Haaland.

Annoncé aux quatre coins de l’Europe, Endrick a fait son choix. Selon plusieurs sources, le Brésilien rejoindra le Real Madrid à l’été 2024 lorsqu’il aura fêté ses 18 ans. Un accord aurait été trouvé entre les différentes parties du dossier, dans le cadre d’un transfert avoisinant 70M€ bonus compris. Florentino Pérez devance donc le PSG ou encore le FC Barcelone, qui lorgnaient le crack auriverde depuis de nombreux mois. Néanmoins, l’issue favorable du dossier Endrick pourrait plomber les chances du Real Madrid avec un autre joueur très courtisé.

Ça se complique désormais pour Haaland

Comme l’explique AS ce vendredi, le Real Madrid a peut-être dit adieu à Erling Haaland en s’assurant la venue d’Endrick. Florentino Pérez aura en effet plus de mal à convaincre l’attaquant de Manchester City à l’été 2024, lorsque ce dernier pourrait quitter le club de Pep Guardiola. Par ailleurs, le Real Madrid pourrait être réticent à l’idée de réaliser une nouvelle opération d’envergure pour renforcer un peu plus le secteur offensif. Enfin, clan Endrick aurait également fait passer quelques messages clairs avant de donner son aval pour un transfert au Real Madrid.

Le clan Endrick ne veut pas une concurrence trop importante