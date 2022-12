Mercato - PSG : C'est terminé pour Mbappé, le Real Madrid prépare du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après son échec estival, le Real Madrid aurait tourné la page Kylian Mbappé. Le club espagnol aurait d'autres priorités et elles se nomment Erling Haaland, mais aussi Endrick. Le second aurait, d'ailleurs, trouvé un accord avec Florentino Perez. Sauf revirement de situation, la pépite de Palmeiras rejoindra la capitale espagnole en 2024 contre un chèque de 72M€.

Kylian Mbappé pourrait voir ses rêves de gosses s'envoler. Le joueur n'a jamais caché son envie d'évoluer, un jour, sous le maillot du Real Madrid. Les dirigeants espagnols lui ont offert la possibilité de réaliser son rêve ces derniers mois, mais l'international français a finalement prolongé son contrat avec le PSG. Et malheureusement pour Mbappé, le train pourrait ne pas repasser.

Equipe de France : Fin du suspense pour Mbappé avant l'Angleterre ? https://t.co/iS5WyAkHq0 pic.twitter.com/5xs21UXANa — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

« Le Real Madrid n'a pas pour objectif de se battre pour Mbappé »

Journaliste pour la Onda Cero, Edu Pidal reconnaît que le Real Madrid est passé à autre chose après son échec dans ce dossier Mbappé. « Le Real Madrid n'a pas pour objectif de se battre pour Mbappé l'été prochain. Est-il totalement écarté pour l'avenir ? Dans le football, il ne faut rien écarter, surtout avec un joueur aussi jeune que Mbappé et avec un club aussi important que le Real Madrid » a-t-il confié.

Haaland et Endrick, les nouvelles priorités du Real Madrid

Une information confirmée par Marco Ruiz. Selon le journaliste d' As , le Real Madrid voudrait plutôt miser sur Erling Haaland (Manchester City), mais aussi Endrick (Palmeiras). « F lorentino Pérez a dans sa tête les dossiers Haaland et Endrick, plutôt que celui qui concerne Kylian Mbappé » a-t-il déclaré à Universo Mundial. Et selon Marca, un accord serait sur le point d'être trouvé avec le prodige de Palmeiras.

Accord trouvé avec Endrick

Agé de 16 ans, Endrick devrait rejoindre le Real Madrid en 2024, après sa majorité. Les deux parties auraient trouvé un accord autour d'un transfert à 72M€ + 60M€ de bonus annonce de son côté Fabrizio Romano, journaliste italien. Un joli coup, alors que Chelsea, le FC Barcelone et le PSG étaient aussi en course. Dans le dossier Erling Haaland, il faudra certainement attendre plusieurs mois étant donné que le buteur vient de rejoindre Manchester City.