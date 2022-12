Mercato - Real Madrid : Eden Hazard a choisi sa prochaine destination

Hugo Chirossel

Arrivé lors de l’été 2019, Eden Hazard n’a jamais réussi à s’imposer au Real Madrid. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, le Belge pourrait quitter le club dans quelques mois. S’il souhaite terminer la saison avec la Casa Blanca, il pourrait se lancer un nouveau défi l’année prochaine. Dans cette optique, le joueur âgé de 31 ans se verrait bien rejoindre la MLS.

La Coupe du monde au Qatar aura marqué la fin de l’aventure d’Eden Hazard avec les Diables Rouges . À la suite de l’élimination de la Belgique dès la phase de groupes du Mondial 2022, le capitaine de la sélection a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière internationale : « Une page se tourne aujourd’hui… Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez », a-t-il déclaré.

Hazard apprécie la MLS

Désormais, il va pouvoir se concentrer uniquement sur le Real Madrid, où il est très peu utilisé par Carlo Ancelotti. D'après L’Équipe , Eden Hazard aurait confié en privé qu’il se verrait bien rejoindre la MLS, une information confirmée par Foot Mercato , qui indique également que son désir serait de terminer la saison avec le Real Madrid. Malgré une situation difficile, qui dure depuis son arrivée en 2019, l’attaquant âgé de 31 ans a fermé la porte à un départ cet hiver.

« J'ai encore un an de contrat et c'est la décision du club »