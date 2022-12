Mercato - PSG : Luis Campos rêve encore de ce transfert XXL avec un protégé de Guardiola

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Joueur clé du onze de Pep Guardiola à Manchester City, Bernardo Silva aurait pu quitter les Skyblues l'été dernier. Selon nos informations, le PSG avait activé cette piste et fait une offre de 80M€. Même si le dossier n'a pas abouti, le club de la capitale et le FC Barcelone pourraient revenir à la charge lors du prochain mercato estival.

L'été dernier, pour son premier mercato avec le PSG, Luis Campos n'a pas manqué d'imagination. Le conseiller sportif parisien a tenté de nombreux coups, même si certains n'ont pas pu aboutir. Comme l'a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG suivait de près Bernardo Silva, une offre de 80M€ était même arrivée sur le bureau des dirigeants de Manchester City.

Bernardo Silva a fini par rester

Malgré l'intérêt du PSG et celui du FC Barcelone, Bernardo Silva a fini par rester à Manchester City. Une aubaine pour Pep Guardiola qui a fait de l'ancien joueur de l'AS Monaco l'un de ses cadres au milieu de terrain. Mais pour le moment, l'international portugais n'a pas encore prolongé avec les Skyblues , ce qui pourrait relancer son avenir. Surtout que l'été dernier, Bernardo Silva ne semblait pas contre un départ de City. « J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, mais je n’ai actuellement pas la moindre idée de ce qui va se passer. Honnêtement, on verra. Ma relation avec le club est très honnête, ils savent ce que je veux parce que j’ai été clair avec eux. Si je venais à rester, je serai très heureux et respectueux envers le club. Si je pars, on verra ce qui va se passer, c’est le football », avait déclaré celui qui a rejoint l'Angleterre en 2017 contre 60M€.

Le PSG et le Barça y croient encore