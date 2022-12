Mercato - PSG : La vérité éclate sur le feuilleton Bernardo Silva

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos rêve de recruter Bernardo Silva. Et alors que le FC Barcelone s’intéresserait également au Portugais, aucune offre n’aurait été formulée par le club culé. Le joueur de Manchester City aimerait toujours plier bagage.

En plus des dossiers Robert Lewandowski et Milan Skriniar qui ne se sont finalement pas concrétisés à la dernière intersaison, Luis Campos avait une signature rêvée sur le marché des transferts comme le10sport.com vous le révélait le 3 août dernier : Bernardo Silva. D’ailleurs, sous l’impulsion du conseiller football du PSG, le club de la capitale avait dégainé une offre de 80M€ toujours selon le10sport.com, repoussée par les dirigeants de Manchester City.

Le Barça n’a pas dégainé pour Silva contrairement au PSG

D’après The Manchester Evening News, le FC Barcelone aurait par la suite poussé en coulisse pour mettre la main sur Bernardo Silva. Pour autant, le Barça n’avait formulé aucune offre contrairement au PSG à en croire le média mancunien.

Silva aurait demandé un bon de sortie à trois reprises