Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lâche une bombe sur Antero Henrique

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Antero Henrique avait pour mission d'aider Luis Campos a dégraisser l'effectif du PSG. Si l'ancien directeur sportif parisien a réussi à boucler le départ d'un grand nombre de joueurs, il n'est pas du tout parvenu à travailler en harmonie avec l'actuel conseiller football du PSG. Comme l'a avoué Nasser Al-Khelaïfi, Antero Henrique a donc été affecté à d'autres tâches.

Arrivé à la fin de la dernière saison pour occuper le rôle de conseiller football au PSG, Luis Campos a pu bénéficier de l'aide d'Antero Henrique. En effet, l'ancien directeur sportif du PSG avait pour mission de mener à bien l'opération dégraissage du club. Et Antero Henrique a rempli son objectif, puisque Mauro Icardi, Rafinha, Julian Draxler, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Leandro Paredes, Thilo Kehrer et bien d'autres ont quitté le PSG lors du dernier mercato estival.

«Antero va rester, mais il ne va plus gérer l'équipe première»

Toutefois, Luis Campos et Antero Henrique ont eu beaucoup de mal à cohabiter et à travailler ensemble ces derniers mois. Par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi a décidé d'envoyer son ancien directeur sportif sur une autre mission, loin du PSG.

«Il va aider à Braga»