Mercato - PSG : Pour ce transfert XXL réclamé par Campos, il faudra lâcher 140M€

Devenu remplaçant avec l’Atlético de Madrid, Joao Félix a demandé à quitter le club cet hiver. Le PSG est sur le coup, tout comme Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich et Arsenal. Pour laisser partir l’attaquant international portugais, les Colchoneros attendent entre 130 et 140M€.

L’avenir de Joao Félix est toujours aussi indécis. Brillant depuis le début de la Coupe du monde, l’attaquant de l’Atlético de Madrid n’en sait pas plus son futur. Ce qui est certain, c’est que l’international portugais veut quitter les Colchoneros , là où Diego Simeone ne lui fait presque plus confiance. Remplaçant de luxe en club et titulaire en sélection, Joao Félix s’épanouit plus avec le Portugal.

L’Atlético de Madrid attend le pactole pour Joao Félix

Alors forcément, vu la situation complexe, le PSG est à l’affût. D’après les informations de Relevo , Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich ou encore Arsenal seraient également venus aux renseignements pour Joao Félix. Cependant, le PSG est le premier club à avoir entrepris les démarches, ce qui pourrait l’avantager dans ce dossier. Pour laisser partir son crack portugais, l’Atlético de Madrid demanderait entre 130 et 140M€. Une coquette somme qui ne devrait pas effrayer les dirigeants du PSG, surtout que le club madrilène pourrait accepter un prêt payant avec option d’achat. Un peu comme avec un certain Kylian Mbappé il y a cinq ans.

La sombra de Jorge Mendes en el mercado de enero: Cristiano, João Félix, Asensio, Alejandro Balde… al superagente portugués se le acumula el trabajo. @relevo https://t.co/AneOD7IrXW — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 9, 2022

« Je parlerai avec l'Atlético quand la Coupe du monde sera terminée »