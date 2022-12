Équipe de France : Kylian Mbappé a droit à son tube, son père réagit

La rédaction

À l’occasion du choc entre l’équipe de France et l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a été mis à l’honneur par le chanteur Gilbert Montagné. Ce dernier a effectué une reprise de son célèbre tube, "Les Sunlights des tropiques", en modifiant les paroles à la gloire de l’attaquant français du PSG. Et son père a semble-t-il apprécié…

Déjà auteur de 5 buts et 2 passes décisives depuis le début de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar avec l’équipe de France, Kylian Mbappé s’est imposé comme l’un des attaquants redoutables de la compétition, et il fait déjà logiquement peux aux Anglais avant le choc en quart de finale qui sera disputé samedi soir (20h). D’ailleurs, la France entière nourrit de grands espoirs envers Mbappé, et même nos grands chanteurs populaires lui rendent hommage.

Quand Gilbert Montagné remixe "Les Sunlights des tropiques" en version… Kylian Mbappé. 😭(🎥 @RMCsport)pic.twitter.com/S9rQfNr0NF — Footballogue (@Footballogue) December 8, 2022

Montagné reprend l’un de ses tubes pour Mbappé

Jeudi, Gilbert Montagné a fait le buzz sur les réseaux sociaux en reprenant l’un de ses tubes les plus célèbres, " Les Sunlights des tropiques ", revisitant les paroles spécialement pour Kylian Mbappé. Interrogé sur BFM TV, le chanteur a expliqué l’origine de cette idée, lui qui est fan de l’attaquant de l’équipe de France et du PSG : « J'étais au téléphone avec Didier Barbelivien, explique la star des années 80. Je lui dis: «T'as vu, je suis vraiment impressionné par Kylian». Parce que je l'ai regardé le match. À ma façon, mais je l'ai regardé. Il me dit: «C'est dingue que tu me parles de ça, j'ai une idée». Je lui dis d'accord, pour s'amuser. Le lendemain matin, j'ai fait la maquette dans mon studio. Ça m'a fait plaisir" », explique Gilbert Montagné.

« Son père a vraiment beaucoup aimé »