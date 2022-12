Équipe de France : Les clashs historiques des Bleus en Coupe du Monde

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la relation n’est pas franchement au beau fixe actuellement au Qatar entre Benjamin Pavard et Didier Deschamps, qui a rétrogradé le défenseur du Bayern Munich dans la hiérarchie des latéraux droit en équipe de France, Le 10 Sport vous propose de revenir sur les clashs marquants en interne chez les Bleus lors des précédents mondiaux.

Barthez contre Lama en 1998

Rétrogradé en tant que doublure de Fabien Barthez lors de la Coupe du Monde 1998 qui se déroulait en France alors qu’il était titulaire à l’Euro deux ans auparavant, Bernard Lama n’aurait pas très bien vécu cette décision d’Aimé Jacquet. La relation entre les deux gardiens se seraient alors détériorée en interne, même si Lama avait fermement démenti en 2017 dans les colonnes de So Foot : « Avec Fabien, on s'entendait bien sans être potes. Des gens ont monté ce truc. Barthez a été un symbole de la lutte anti-Lama : des joueurs voulaient me sortir et les médias ont joué le jeu de Barthez », confiait l’ancien portier du PSG.

Coupet contre Domenech en 2006

Très performant à cette époque où l’OL survolait la Ligue 1 chaque année, Grégory Coupet s’attendait donc logiquement à être titulaire pour cette Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Mais en apprenant lors du stage de préparation à Tignes qu’il ne serait que doublure de Fabien Barthez, l’ancien gardien lyonnais s’était pris la tête avec Raymond Domenech, et notamment après un épisode en particulier : « On a une montée en altitude. On dort là-haut, on part en cordée à cinq-six heures du matin. J'apprends en peu de temps que Fabien a un problème au mollet. Intérieurement, je me que la bonne étoile va peut-être pouvoir jouer. Puis quand on redescend au refuge, où nos femmes devaient nous rejoindre, j'apprends que Fabien est en bas avec sa femme et qu'il n'a pas l'air d'être blessé du tout », confiait Coupet en 2020 sur RMC Sport.

Équipe de France : Deschamps au coeur d'un nouveau clash avec un joueur ? https://t.co/b83XPvdFOs pic.twitter.com/b2HNqRA6e2 — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

Anelka contre Domenech en 2010

Comment traiter un sujet sur les clashs en équipe de France sans évoquer le feuilleton Nicolas Anelka en Afrique du Sud, en 2010 ? À la mi-temps du deuxième match de poules contre le Mexique (défaite 2-0), l’ancien buteur des Bleus s’était pris le bec avec Raymond Domenech, n’acceptant pas ses reproches, et il s’est même mis à l’insulter. Un clash qui lui a valu d’être tout simplement exclu du groupe de l’équipe de France pour la suite de ce Mondial, et s’en était suivi quelques jours plus tard la fameuse grève des autres joueurs à Knysna. Anelka n’a plus jamais reporté le maillot bleu.

Ribéry contre Gourcuff en 2010

Mais cette Coupe du Monde 2010 aurait également vu éclore un autre clash entre deux grandes figures de l’époque en équipe de France : Franck Ribéry et Yoann Gourcuff. Eurosport révélait à l’époque que suite à la défaite contre le Mexique, les deux hommes se seraient battus dans l’avion qui les ramenait à Knysna, et Jérémy Toulalan aurait été même été obligé de les séparer.

Rabiot contre Deschamps en 2018

Alors que Didier Deschamps avait décidé de le convoquer en tant que réserviste pour la Coupe du Monde 2018, Adrien Rabiot avait très mal vécu cette nouvelle, espérant faire partie des 23 de base qui feraient le déplacement en Russie. L’ancien joueur du PSG avait alors adressé une lettre envers la Fédération annonçant qu’il refusait ce statut et ne se mettrait pas à disposition du sélectionneur en cas de besoin, ce qui lui avait alors valu d’être laissé de côté par Deschamps pendant plus de deux ans. Mais les choses vont aujourd’hui beaucoup mieux pour Rabiot, titulaire indiscutable pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar.