Mercato - Real Madrid : Ancelotti a lancé les hostilités pour ce transfert à 120M€

Pour de nombreux joueurs, la Coupe du monde est un véritable tremplin vers les meilleures écuries européennes. C'est notamment le cas d'Enzo Fernandez. En effet, le milieu de terrain brille avec l'Argentine au Qatar. A tel point, qu'il aurait été approché par le Real Madrid, bien déterminé à le recruter pour densifier son entrejeu.

Densifier le milieu de terrain de Carlo Ancelotti est la priorité du Real Madrid depuis plusieurs mercatos. En effet, Modric et Kroos sont vieillissants et l'avenir se prépare activement. En plus de Valverde, Tchouaméni et Camavinga, Enzo Fernandez pourrait compléter l'effectif du club merengue.

L'entourage d'Enzo Fernandez approché par le Real Madrid

Dans son édition du jour, le journal portugais O Jogo assure que le représentant d'Enzo Fernandez a été contacté par le Real Madrid. Il serait alors question d'un transfert durant le mercato estival 2023 pour le jeune argentin de 21 ans, qui rayonne avec sa sélection au Qatar.

Un Mondial canon