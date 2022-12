Mercato - Real Madrid : Hazard lâche une bombe, son transfert se précise ?

Thibault Morlain

Pour Eden Hazard, la Belgique, c'est terminé. En effet, suite au fiasco des Diables Rouges au Qatar pendant la Coupe du monde, le joueur de 31 a annoncé sa retraite internationale. Une énorme décision qui pourrait d'ailleurs avoir des répercussions sur sa carrière en club. En effet, son transfert du Real Madrid pourrait désormais être plus facile. Explications.

Il y a quelques jours, après l'élimination de la Belgique à la Coupe du monde, à travers un message sur ses réseaux sociaux, Eden Hazard a fait une énorme annonce. Le Belge a ainsi officialisé sa retraite internationale : « J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez ».

Une décision qui relance l'avenir d'Hazard

Les rassemblements avec la Belgique seront donc de l'histoire ancienne pour Eden Hazard. Pour le plus grand bonheur du Real Madrid ? Selon AS , cette décision du Belge pourrait être une bonne nouvelle en vue d'un futur transfert. En effet, comme l'explique le média ibérique, Hazard va pouvoir désormais se concentrer à 100% sur son club et ne plus sa fatiguer en sélection, lui qui est sujet à de nombreuses blessures.

Un départ toujours compliqué ?