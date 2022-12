Mercato - ASSE : L'opération dégraissage est lancée, sept départs actés

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE a bouclé un premier départ. En difficulté à Saint-Etienne, Yvann Maçon a rejoint le Paris FC sous la forme d'un prêt. Le premier d'une longue liste. En effet, six autres départs sont espérés durant l'hiver. Essentiellement, des joueurs qui ne rentrent plus dans les plans de Laurent Batlles.

Le coup de balai a débuté à l'ASSE. Alors que le mercato n'ouvrira ses portes qu'en janvier, le club stéphanois a déjà bouclé le départ d'Yvann Maçon. L'arrière droit va tenter de se relancer au Paris FC. Prêté jusqu'à la fin de la saison, Maçon a justifié sa décision.

Mercato - ASSE : Un joueur de Boudjellal interpelle Batlles et Perrin https://t.co/25v43820li pic.twitter.com/dE1sHOi9WC — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

« Rejoindre le Paris FC, c’est d’abord un choix sportif »

« Rejoindre le Paris FC, c’est d’abord un choix sportif. C’est un club que je suis depuis plusieurs années. Le projet est très intéressant. J’ai eu le directeur sportif, Frédéric Hébert au téléphone. Son discours m’a convaincu. J’arrive ici avec l’ambition de faire une bonne seconde partie de saison avec mes nouveaux coéquipiers » a déclaré Maçon.

Six autres départs attendus cet hiver