Rashford, McCourt, Payet… Toutes les infos mercato du 9 décembre

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Le PSG à fond sur Marcus Rashford ?

Alors qu'il affrontera l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde samedi avec l'Angleterre, Marcus Rashford fait déjà couler beaucoup d'encre quant à son avenir. L'attaquant arrivera au terme de son contrat avec Manchester United en juin prochain, et le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a affiché son intérêt à son sujet sur Sky Sports : « Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et... l'intérêt. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? Aujourd'hui, s'il est un agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons ». D'ailleurs, selon un journaliste de Sky Sports , l'intérêt du PSG pour Rashford semble bel et bien concret.



McCourt prêt à vendre l'OM pour 350M€ ?

Média Foot annonce que Frank McCourt ne serait pas réticent à l'idée de vendre l'OM, mais à condition d'y mettre le prix. L'homme d'affaires américain aurait fixé un tarif minimum de 350M€ pour envisager de céder le club phocéen dans les mois à venir, une somme qui avait déjà été évoquée ces dernières semaines par le journaliste Mohamed Bouhafsi.



OM : Sampaoli aurait bien ramené Payet et Gerson à Séville

Interrogé sur la chaine Twitch du FC Séville, Jorge Sampaoli a évoqué la liste des joueurs de l'OM qu'il aurait bien aimé ramener avec lui au sein du club andalou : « J'ai vraiment apprécié la dernière étape de Marseille. Nous aurions gagné le championnat sans le PSG, qui est à un autre niveau. Payet, Gerson, Kamara, Saliba... ce sont des joueurs que j'ai vraiment appréciés », indique l'entraîneur argentin.



