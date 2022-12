Mercato - PSG : João Félix annonce une première décision pour son avenir

Thibault Morlain

Sous contrat avec l'Atlético de Madrid jusqu'en 2026, João Félix est annoncé partant cet hiver. Pas forcément dans les plans de Diego Simeone, le Portugais pourrait donc aller retrouver le bonheur loin de la capitale espagnole. De quoi intéresser le PSG, mais pas seulement. Alors que João Félix voit plusieurs options s'offrir à lui, il a fait une annonce concernant son avenir.

N'ayant pas réussi à recruter d'attaquant pour le PSG lors du dernier mercato estival, Luis Campos pourrait remédier à cela en janvier. Et le Portugais serait déjà au travail alors qu'un nom revient de plus en plus : João Félix. Vivant une situation compliquée à l'Atlético de Madrid, il pourrait quitter Diego Simeone en janvier. Le PSG se tiendrait alors à l'affût, de même que Chelsea ou encore le Bayern Munich.

« Je parlerai avec l'Atlético quand la Coupe du monde sera terminée »

Pour le transfert de João Félix, il va toutefois falloir faire preuve d'un peu de patience. Ce jeudi, en conférence de presse, le joueur de l'Atlético de Madrid a annoncé : « Je suis concentré sur la Coupe du monde. A 100% sur le Mondial et sur faire un grand Mondial. Nous pensons à faire un grand tournoi. Je parlerai avec l'Atlético quand la Coupe du monde sera terminée ».

« Il ne veut pas rester au club »