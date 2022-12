Mercato - OM : Un joli transfert à 4M€ de Longoria plombé par Laurent Blanc ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Considéré comme l'une des grandes révélations de ce Mondial, Aïssa Laïdouni a tapé dans l'œil de nombreuses équipes de Ligue 1. Valorisé 4M€ par son équipe, le Ferencváros, l'international tunisien aurait de grandes chances de rejoindre l'OM. A moins que l'OL de Laurent Blanc ne parvienne à le convaincre dans les prochaines semaines.

Avec la Tunisie, il a fait mal à l'équipe de France. Le milieu de terrain, Aïssa Laïdouni, aura marqué cette Coupe du monde par sa hargne et ses performances. Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues à l'OM. Selon le journaliste hongrois, Bence Bocsák, l'OM aurait de grandes chances d'accueillir Laïdouni dans les prochains mois.

L'OL s'attaque aussi à Laïdouni

Mais un autre club de Ligue 1 voudrait s'attaquer au joueur natif de Montfermeil. Selon les informations de Média Foot, Laïdouni serait également présent sur la short-list de l'OL, entraîné par Laurent Blanc. Le technicien ferait pression sur ses dirigeants pour accueillir le joueur de 25 ans.

Ferencváros réclame 4M€