Mercato : Une bombe à 200M€ est confirmée pour Cristiano Ronaldo

Arthur Montagne

Libre de tout contrat depuis l'annonce de la rupture de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est toujours à la recherche d'un nouveau club. Et comme annoncé ces derniers jours, la star portugaise devrait s'engager avec à Al-Nassr, le club d'Arabie Saoudite, où un contrat jusqu'en 2024 l'attend avec à la clé, un salaire annuel estimé à 200M€.

C'est officiel depuis le 22 novembre dernier, Cristiano Ronaldo est libre sur le marché. Par le biais d'un communiqué laconique, Manchester United annonçait que « Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, un bon avenir ». Et la destination du Portugais se confirme.

Mercato : La mèche est vendue pour le prochain club de Cristiano Ronaldo https://t.co/7BcVFPce7D pic.twitter.com/izBbj1XhPX — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

Cristiano Ronaldo sera un joueur d'Al-Nassr

En effet, après avoir annoncé que les négociations avec Al-Nassr étaient très avancées, MARCA révèle cette fois-ci que cela ne fait aucun doute. A partir du 1er janvier, Cristiano Ronaldo sera un joueur du club saoudien où il va s'engager jusqu'en 2024. Une sacrée bombe.

Un contrat à 200M€ par saison

Et à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo va devenir le joueur le mieux payé du monde puisqu'il touchera environ 200M€ par saison. Un salaire monumental pour le quintuple Ballon d'Or encore concentré sur la Coupe du monde avec le Portugal qui affrontera la Suisse mardi en huitième de finale.